- Questa mattina hanno divelto e dato fuoco a diverse paline per il distanziamento sociale installate sulle spiagge del litorale di Roma, a Ostia. Lo afferma in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Se pensano di intimidirci hanno sbagliato: noi andiamo avanti a testa alta. Non abbassiamo lo sguardo", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)