Fase 3: bozza Pnr, si punterà a rivoluzione culturale nelle Amministrazioni pubbliche

- La bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, osserva in merito al decreto Semplificazioni che "fatto salvo il contrasto alla corruzione, che resta un obiettivo del governo, si accelererà la partenza delle opere pubbliche già finanziate e in fase avanzata di progettazione. Le procedure e gli iter autorizzativi verranno snelliti, senza compromettere le esigenze di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Si circoscriveranno puntualmente - si legge nel documento - il reato di abuso d’ufficio e la responsabilità erariale degli amministratori. Si punterà così a realizzare una rivoluzione culturale nelle Amministrazioni pubbliche a tutti i livelli di governo, incentivando i dirigenti pubblici ad assumere le decisioni di competenza. Verrà inoltre migliorato il coordinamento dei progetti di investimento pubblico - prosegue il testo -, sostenendo la capacità di progettazione e attuazione delle amministrazioni locali e regionali anche attraverso la realizzazione di una preesistente iniziativa per la creazione di un’apposita unità di supporto'. Tra le semplificazioni si interverrà con misure di natura congiunturale e strutturale per semplificare e rendere più agile la disciplina che regola gli appalti pubblici onde migliorare la qualità della progettazione e degli appalti pubblici", conclude la bozza, "nonché la capacità delle stazioni appaltanti che potrebbero disporre di maggiore flessibilità, anche in linea con la disciplina europea". (Rin)