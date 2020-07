Roma: evade dai domiciliari per rapinare negozio a Tor bella Monaca, arrestato 46enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evade dai domiciliari per rapinare un supermercato a Tor bella Monaca di Roma. A finire agli arresti, questa volta a Regina Coeli, è un 46enne romano di Torre Gaia che era recluso ai domiciliari in una comunità di Tivoli. L’uomo dopo essere evaso, ha rubato un’auto con la quale ha raggiunto Roma e, arrivato a Tor Bella Monaca, ha rapinato l’attività commerciale in via Acquaroni. E’ quindi fuggito con un bottino di 500 euro, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca in via dell’Archeologia. (Rer)