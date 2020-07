Roma: Raggi, continuano cantieri per aumentare rete di ciclabili in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i cantieri per aumentare la rete di ciclabili in città. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi mostrando le immagini di viale delle Milizie, nel quartiere Prati, dove sono iniziati i lavori per il nuovo percorso ciclabile da via Lepanto a Ponte Matteotti. "La nuova pista, a doppio senso di marcia, collegherà quella esistente su viale Angelico e la pista del Lungotevere. E’ uno dei cinque itinerari finanziati con fondi europei che abbiamo aggiudicato lo scorso anno, un altro percorso strategico che si aggiunge a quelli in corso di realizzazione sul Lungotevere e su via Tiburtina e al nostro piano straordinario per realizzare 150 km di nuove ciclabili", spiega la prima cittadina di Roma. "Creando nuovi percorsi sicuri per le biciclette e i mezzi di micromobilità, come i monopattini elettrici, stiamo ridisegnando la viabilità in interi quartieri di Roma, dando spazio alla mobilità attiva e sostenibile. Un cambio di passo ancora più importante in questo momento delicato per alleggerire il trasporto pubblico e limitare il traffico privato, a beneficio dell’ambiente e della nostra salute", conclude Virginia Raggi. (Rer)