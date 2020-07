Regno Unito: ministro Sanità, Huawei soddisfi nostre condizioni per sviluppare rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese di telecomunicazioni Huawei cinese deve rispondere a “chiare condizioni” per proseguire nello sviluppo dell’infrastruttura 5G nel Regno Unito. E’ quanto affermato dal ministro della Sanità Matt Hancock commentando la possibile sospensione delle installazione delle apparecchiature cinesi per la rete 5G del paese nei prossimi sei mesi, come anticipato oggi dal quotidiano “The Sunday Telegraph”. "Non vorrei commentare perdite di quel tipo. Quello che posso dire è che quando abbiamo pubblicato una relazione intermedia esto all'inizio dell'anno, ci sono una serie di condizioni che devono essere soddisfatte”, si è limitato a rispondere Hancock ripreso dalla stampa britannica. "Sono sicuro che il Consiglio di sicurezza nazionale esaminerà tali condizioni e prenderà la decisione giusta in merito, per assicurarsi che abbiamo sia un'infrastruttura di telecomunicazioni molto potente ma anche che sia sicura”, ha aggiunto. (segue) (Rel)