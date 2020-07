Fase 3: bozza Pnr, infrastrutture per energia e acqua saranno altro ambito piano investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, evidenzia che "le infrastrutture per l’energia e l’acqua saranno un altro ambito del piano di investimenti. Per quanto riguarda la produzione di energia, si attuerà la chiusura delle centrali alimentate a carbone e si incrementerà la quota di fabbisogno soddisfatta da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Unione europea per il 2030. Oltre alle rinnovabili - si legge nel testo -, il sistema elettrico si baserà in misura via via maggiore sull’energia 'blu' (centrali a metano con decarbonizzazione delle emissioni) e sulle biomasse e altre forme di trattamento dei rifiuti. Le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dell’energia saranno modernizzate espandendo le smart grids ed efficientando la distribuzione del gas. Le reti di distribuzione dell’acqua saranno riparate e modernizzate, al fine di ridurne la dispersione e fornire un approvvigionamento adeguato a tutte le Regioni. Saranno aumentati anche - segnala la bozza - gli investimenti nel trattamento delle acque reflue, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità dei corsi d’acqua, dei laghi e dei mari". (segue) (Rin)