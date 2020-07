Milano: entra in un locale ubriaco e aggredisce la proprietaria che non gli serve da bere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra ubriaco in un bar e aggredisce la proprietaria che si rifiuta di servirgli da bere. È successo questa notte nel bar Stella di via Brenta, a Milano. Ad avvertire le forze dell’ordine, poco dopo mezzanotte, è stata la proprietaria, una 42enne marocchina, che ai carabinieri ha raccontato che poco prima un connazionale di 41 anni si era presentato nel suo locale, in evidente stato di alterazione alcolica e, al suo rifiuto di servirgli da bere, l’aveva colpita al braccio destro con un coccio di bottiglia e successivamente aveva danneggiato la vetrina del locale. L’uomo è stato bloccato dai militari mentre si trovava ancora all’interno del locale e accompagnato all’ospedale San Paolo, da cui è stato dimesso con sette giorni di prognosi per trauma cranico non commotivo e ferite alle mani. Su disposizione del pm di turno è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento e violenza privata. La donna è stata portata in codice verde all’ospedale Policlinico e dimessa con 15 giorni di prognosi per una ferita superficiale all’avambraccio destro. (Rem)