Fase 3: bozza Pnr, si interverrà per rafforzare tutta la filiera della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, osserva che "a livello di politica industriale, si interverrà per rafforzare tutta la filiera della salute, dall’industria farmaceutica ai dispositivi medici. Com’è noto - è scritto nel testo -, l’industria italiana si caratterizza per un’elevata specializzazione nella farmaceutica e per una presenza più variegata nei dispositivi medici. Le politiche sanitarie saranno calibrate anche in base al loro impatto sulla struttura industriale (occupazione e produzione) e alla capacità di attrarre investimenti. L’efficienza di diverse tecnologie sanitarie - si legge nel documento - verrà valutata anche in base all’effetto sui percorsi di cura (efficienza dinamica, non solo confronto statico sul costo), seguendo maggiormente rispetto al passato una logica di investimento. In sede di programmazione, le informazioni dei database pubblici (ricoveri, farmaci, prestazioni ambulatoriali) potranno essere utilizzate per costruire modelli predittivi capaci di allocare in maniera più efficiente le risorse e investirle dove c’è più bisogno, valorizzando il più possibile le ricadute positive sull’economia nazionale". (Rin)