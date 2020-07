Fase 3: bozza Pnr, governo accompagnerà transizione automobilistica verso mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, afferma che "coerentemente con gli orientamenti e i regolamenti dell’Unione europea, il governo sosterrà e accompagnerà la transizione dell’industria automobilistica verso la mobilità sostenibile e connessa attraverso un insieme di incentivi e regolamenti (in larga misura già stabiliti a livello Ue). Saranno mantenuti - continua il testo - gli incentivi esistenti per i veicoli a basse e a zero emissioni nonché per la rottamazione del parco automobilistico più vecchio e inquinante. Si rafforzerà il sostegno alla ricerca e alla prima industrializzazione nei campi dei sistemi alternativi di propulsione, delle batterie ed altri componenti per veicoli a bassa emissione ed elettrici. La politica infrastrutturale - conclude la bozza - comprenderà il rapido sviluppo di una rete di punti di ricarica per le autovetture a propulsione elettrica". (Rin)