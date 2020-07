Libia: Saleh a Ginevra per convincere l’Onu ad attuare la Dichiarazione del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento della Libia che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, si recherà a Ginevra per sollecitare la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ad attuare la Dichiarazione del Cairo, un’iniziativa sostenuta dall’Egitto volta a risolvere la crisi libica. Lo riferisce il sito web d’informazione “Libya Review”. L’iniziativa annunciata lo scorso 6 giugno dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi prevede l’attuazione di un cessate il fuoco permanente; il ritiro di tutti i mercenari stranieri dal territorio libico; lo smantellamento delle milizie e la consegna delle armi; la formazione di un nuovo Consiglio presidenziale che includa un presidente, due vicepresidenti e un primo ministro, tutti nominati per un mandato di un anno e mezzo, che può essere prorogato fino a un massimo di altri sei mesi; la stesura di una dichiarazione costituzionale per regolamentare le elezioni da fissare in una fase successiva. La proposta egiziana è stata respinta dal Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, l’organo esecutivo presieduto da Fayez al Sarraj e riconosciuto dalle Nazioni Unite.(Lit)