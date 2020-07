Governo: Salvini, su legge elettorale e Mes sicuro che centrodestra sarà compatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su legge elettorale e Mes il leader della Lega Matteo Salvini è convinto che "il centrodestra sarà compatto". Rispondendo ai giornalisti che, a margine della sua visita al gazebo del Carroccio al centro commerciale Portello di Milano, gli hanno chiesto se tema un'intesa tra Forza Italia, Pd e M5s su legge elettorale e Mes, Salvini ha risposto: "No, temo i cantieri fermi sulle autostrade, che fanno perdere ore ai cittadini in coda e le cartelle in partenza da Equitalia. Le due battaglie che stiamo portando avanti in questi giorni sono sbloccare i cantieri sulle autostrade che stanno facendo disperare gli italiani e bloccare gli 8 milioni di cartelle esattoriali in partenza in questi giorni". "I dibattiti surreali sulla legge elettorale, sul Mes e sui giochini non mi appassionano. E sono sicuro che il centrodestra sarà compatto. La via maestra è il voto", ha aggiunto il leader del Carroccio, promettendo ai militanti: "Facciamo di tutto per mandarli a casa il prima possibile".(Rem)