Spagna: Gurria (Ocse), crisi coronavirus rischia di essere “tempesta perfetta” (2)

- Secondo Gurria, il clima economico mondiale era già in difficoltà prima della crisi Covid-19. “Abbiamo avuto un problema di tensioni commerciali che ha causato incertezza negli investimenti. Non erano solo tra Cina e Stati Uniti, ma anche le minacce di una guerra commerciale per le tasse digitali”, ha chiarito. L’economista messicano ha osservato che la Spagna ha in ogni caso “voce in capitolo” nelle scelte della Commissione europea nel rilanciare il settore turistico-ricettivo. “Quindi è necessario salvare l'estate. Deve essere salvata con equilibrio, rilanciando il turismo, ma senza causare una seconda ondata di virus. Inoltre, è necessario prendersi cura dei più vulnerabili. Gli anziani, le donne, i giovani e i meno preparati, quelli con meno qualifiche, soffrono sempre di più. Queste sono le fasce più minacciati dalla situazione odierna. Devi riqualificarli, ma non puoi trasformare tutti i lavoratori in esperti di computer”, ha concluso. (Spm)