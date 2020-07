Giustizia: Costa (FI), Bonafede tace su vite distrutte da ingiusta detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, afferma: "Nel 2019 altri mille casi di ingiusta detenzione (44 milioni). Record a Napoli e Reggio Calabria. E chi ha rubato la libertà viene promosso Persone arrestate ingiustamente, famiglie distrutte, attività lavorative andate in frantumi, ondate di fango sulle persone arrestate, e, soprattutto nessuno che paghi per gli errori commessi. Anzi - continua il parlamentare in una nota -, spesso chi ha sbagliato è promosso a prestigiosi incarichi. Nel 2019 i casi di ingiusta detenzione sono stati mille, per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 44.894.510,30 euro. Rispetto all'anno precedente, sono in deciso aumento il numero di casi (+105) e soprattutto la spesa (+33 per cento). Sul sito 'errorigiudiziari.com' emerge che nel 2019 il record di casi indennizzati spetta a Napoli con 129 seguita da Reggio Calabria con 120 e da Roma con 105, poi Catanzaro con 83 casi, Bari con 78 e Catania con 75. Il record della somma per indennizzi per il 2019 spetta invece a Reggio Calabria con 9.836.000 euro, seguita da Roma con 4.897.000 e Catanzaro con 4.458.000" L'esponente di FI prosegue: "Dal 1992 (anno da cui parte la contabilità ufficiale delle riparazioni per ingiusta detenzione nei registri conservati presso il ministero dell'Economia e delle Finanze) al 31 dicembre 2019, si sono registrati 28.702 casi: in media, 1.025 innocenti in custodia cautelare ogni anno. Il tutto per una spesa che supera i 757 milioni di euro in indennizzi, per una media di poco superiore ai 27 milioni di euro l'anno". (segue) (Com)