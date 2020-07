Giustizia: Costa (FI), Bonafede tace su vite distrutte da ingiusta detenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa aggiunge: "A pagare è solo lo Stato, mai il magistrato che ha sbagliato. Il ministro Bonafede sempre così solerte a mandare gli ispettori, quando qualcuno viene, a suo dire, scarcerato ingiustamente, è immobile. Così facendo sostiene implicitamente la tesi davighiana sugli indennizzati per ingiusta detenzione, secondo la quale 'in buona parte non si tratta di innocenti, ma di colpevoli che l'hanno fatta franca'". Il deputato, poi, osserva: "Vite distrutte per chi finisce ingiustamente in galera, situazioni che talvolta rasentano il sequestro di persona, per totale assenza di requisiti cautelari, eppure nessuno paga e fioccano le promozioni per i magistrati che hanno sbagliato. Un andazzo che finirà quando verrà approvata la nostra proposta di legge che consentirà di infliggere sanzioni disciplinari a carico di chi abbia 'concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stato disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 Codice procedura penale'. Abbiamo chiesto l'urgente calendarizzazione in commissione Giustizia. Vedremo - conclude Costa - se la maggioranza la affosserà ancora una volta". (Com)