Ladispoli: cadavere in avanzato stato di decomposizione nella roulotte, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cattivo odore proveniente dalla roulotte da tempo parcheggiata in via del Tritone a Ladispoli, è stato il segnale che ha allarmato i cittadini diretti in spiaggia. In quella roulotte trovava ricovero da tempo un senza fissa dimora di 51 anni originario di Cerveteri. I carabinieri di Ladispoli, quindi, sono intervenuti insieme al personale 118, forzando la porta della roulotte e rinvenendo il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. Nel corso dell’ispezione cadaverica non sono emerse tracce che facesse ipotizzare ad una morte violenta ma, per sgombrare il campo da ogni dubbio, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. La salma dell’uomo, quindi, è stata trasportata nel cimitero del Vereno in attesa dell’esame. (Rer)