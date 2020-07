Pd: è polemica per il tweet di Andrea Orlando su scissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si scatena la polemica all'interno del Partito democratico per un tweet del vicesegretario Andrea Orlando. Nel citare i dati di un sondaggio di Bidimedia sulle intenzioni di voto a ieri, che vede la Lega primo partito ma con il Pd in crescita, a poco più di cinque punti percentuali di distanza, l'ex ministro della Giustizia sottolinea: "Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali". Immediate le reazioni, sempre via social. "Pensa il Psi: se nel '21 non avesse subìto la scissione di Livorno a quest'ora dove stava...", replica con ironia il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. "Peccato però che per rincorrere Salvini chiudiamo i porti e sequestriamo le persone in mare esattamente come lui", afferma dal canto suo il parlamentare Matteo Orfini, mentre il leader di Azione!, Carlo Calenda, osserva: "Non ho fatto scissioni. Me ne sono andato da solo perché ritenevo l'alleanza con i Cinque stelle mortale per i riformisti. Era la posizione unanime del Partito democratico. Votata negli organi e confermata nella prima relazione di Nicola Zingaretti. Vi siete scissi voi - conclude ancora su Twitter l'ex responsabile dello Sviluppo economico - dalle vostre promesse e dai vostri valori". (Rin)