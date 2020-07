Francia: ex premier Philippe è nuovo sindaco di Le Havre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro francese, Edouard Philippe, è stato eletto ufficialmente sindaco di Le Havre dopo il voto favorevole oggi del nuovo Consiglio comunale. Philippe ha ottenuto 47 voti a favore su 59 da parte dei consiglieri comunali eletti al secondo turno delle elezioni amministrative dello scorso fine settimana. Domenica scorsa, la lista guidata da Philippe ha vinto con il 58,93 per cento dei voti nella città portuale di cui era già stato sindaco dal 2010 al 2017. Queste elezioni sono state contrassegnate , come in molte città, da un elevato tasso di astensione del 58 per cento. Philippe ha rassegnato nei giorni scorsi le proprie dimissioni da premier al presidente francese, Emmanuel Macron, che ha incarito come nuovo primo ministro Jean Castex.(Frp)