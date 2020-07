Roma: ruba 20 chili alimenti in mensa ospedale a Tomba di Nerone, arrestato 46enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 46 anni straniero, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Tomba di Nerone subito dopo aver messo a segno un furto nella mensa dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di via Cassia a Roma. L’uomo è stato notato da una pattuglia di militari, impegnata in un servizio di prevenzione finalizzato al controllo esterno delle strutture ospedaliere, mentre stava uscendo da una porta di servizio del seminterrato dell’ospedale, trascinando a fatica un voluminoso carrello della spesa. Il suo atteggiamento guardingo ha spinto i carabinieri a fermarlo per un controllo. Nel carrello, i militari hanno rinvenuto una forma di pecorino di circa 6 chili, un pacco con 3 chili di wurstel, oltre 2 chili di bresaola, 2,5 chili di arrosto di tacchino e circa 6,5 chili di prosciutto cotto, generi alimentari risultati rubati nella mensa dell’ospedale. Tutto il cibo è stato restituito ad un incaricato della società che gestisce la mensa del nosocomio, mentre il 46enne, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, ed è stato trattenuto in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Rer)