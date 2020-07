Energia: Libia, persi 6,45 miliardi di dollari per la chiusura dei pozzi di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite finanziarie dovute alla chiusura dei pozzi petroliferi in Libia hanno raggiunto quota 6,45 miliardi di dollari dallo scorso 18 gennaio. Lo ha annunciato la National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica, spiegando che i campi e i terminal per l’esportazione degli idrocarburi sono ancora chiusi nonostante i negoziati in corso con gli Stati Uniti, la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e i paesi regionali. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il nuovo piano della Noc per la riattivazione dei pozzi prevede l’apertura di un conto corrente in Libia “bloccato” dalla stessa compagnia petrolifera per un periodo di almeno quattro mesi. Durante questo arco temporale, le parti libiche dovrebbero trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi fra le tre regioni storiche del paese: Fezzan (sud-ovest), Tripolitania (ovest) e Cirenaica (est). Secondo quotidiano britannico “The Guardian”, l’intesa includerebbe il versamento dei fondi a tre banche nelle tre regioni libiche dove verrebbero versate le somme incassate dalla vendita del petrolio. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, è stata categoricamente smentita da Mustafa Sanallah, presidente della Noc, al sito web d’informazione “Al Wasat”. “Non abbiamo nulla a che fare con il meccanismo di distribuzione. La nostra posizione è lavorare per riprendere la produzione al fine di preservare la ricchezza del popolo libico e per servire i suoi interessi ed evitare la guerra nei siti petroliferi. Noi siamo per l’unità della Liba e siamo contrario a ogni tentativo di minarne la sovranità”. (Lit)