Corea del Sud: il principale partito di opposizione torna in parlamento dopo il boicottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale forza politica di opposizione in Corea del Sud, il Partito unito del futuro (Ufp), tornerà in parlamento la prossima settimana dopo un boicottaggio organizzato in segno di protesta la formazione unilaterale delle commissioni permanenti da parte del Partito democratico (Dp) del presidente Moon Jae-in. Lo ha annunciato oggi il capogruppo Joo Ho-young, ripreso dall’agenzia di stampa “Yonhap”. “A partire da lunedì, parteciperemo alla seduta plenaria e alle sessioni della commissione permanente e porteremo la nostra battaglia all’interno dell’assemblea”, ha dichiarato Joo ai giornalisti. Il Partito democratico controlla 176 seggi su 300 all’interno dell’Assemblea nazionale dopo l’ampia vittoria ottenuta alle elezioni legislative dello scorso aprile. (segue) (Git)