Francia: neo premier Castex, priorità è riforma delle pensioni

- Il nuovo primo ministro francese, Jean Castex, intende presentare entro la prossima settimana una proposta sulla riforma delle pensioni. “La crisi ha notevolmente aggravato il deficit nei nostri piani pensionistici. Voglio riprendere il dialogo con le parti sociali, è essenziale", ha dichiarato Castex seppur ammettendo di non attendersi “un morbido consenso” nel corso di un’intervista al settimanale “Journal du dimanche”. “Le decisioni chiave sono sul tavolo. L'occupazione, ovviamente, che nel contesto attuale richiede la mobilitazione di tutti nel quadro del nuovo ordine sociale lanciato dal presidente della Repubblica. Sostegno agli operatori sanitari e trasformazione del nostro sistema sanitario come parte del ‘Ségur’ che concluderò la prossima settimana ", ha affermato il neo premier in riferimento al "Segur de la Santé", concertazione tra il governo e le parti sociali sul sistema sanitario. Proprio per la mancanza di accordo con i sindacati della Sanità, il governo del suo predecessore Edouard Philippe aveva deciso lo scorso 2 giugno di estendere di qualche giorno il "Ségur de la santé". Inoltre Castex ha sottolineato che il piano di risanamento deve essere finalizzato. “Aggiungete a ciò le riforme che erano in atto sulle pensioni e sull'assicurazione contro la disoccupazione. Tutti questi temi sono direttamente colpiti dalla crisi, che richiede di affrontarli in un quadro concertato e con coerenza generale", ha evidenziato. In merito alle preoccupazioni sollevate dai sindacati per la riforma delle pensioni, ha affermato: “Dire che stiamo per riesaminare un argomento non significa negarlo. Mostra la nostra capacità di adattamento alle nuove circostanze, che sono dolorose”.(Frp)