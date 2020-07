Coronavirus: Crisanti, finora sistema in Italia ha dato prova di sapere individuare e spegnere i focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso di Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, "la cosa più importante, in questo momento, è se abbiamo ancora la capacità di individuare e spegnere i focolai ed il sistema finora ha dato abbondantemente prova di saperlo fare". Intervenendo a Skytg24 sull'attuale situazione nel nostro Paese del contagio da Covid-19, Crisanti ha aggiunto: "E' chiaro che siamo esposti quotidianamente al contagio da rientro o per la riattivazione di focolai, focolai che saranno più frequenti a ottobre-novembre. L’Italia non è in una bolla, il rischio c’è - ha concluso ancora Crisanti -, agli italiani bisogna dire che comportamenti di distanziamento sociale e l’uso di mascherine non devono essere abbandonati". (Rin)