Coronavirus: Crisanti, estendere Tso a chi si sottrae alle cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’applicazione del Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) "è una misura estrema di salute pubblica, di cui non c'è stato bisogno in passato, da applicare nei casi in cui si dimostra che la persona non si adegui alle cure". Lo ha detto a Skytg24 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, in merito alla possibilità di applicare il Trattamento sanitario obbligatorio a chi, positivo al Covid-19, si sottrae alle cure. (Rin)