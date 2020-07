Fase 3: Gelmini (FI), incapacità governo mette d'accordo due generazioni di industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "le promesse di Conte oramai non convincono più nessuno e le palesi contraddizioni del governo hanno messo d'accordo due generazioni di industriali. Da Bonomi, presidente di Confindustria, come dal congresso dei Giovani industriali - continua la parlamentare in una nota -, è giunta l'ennesima bocciatura di Conte e del suo operato. Dalle imprese arriva un perentorio invito a leggere la realtà del Paese e della sua crisi. Un invito che, ne siamo certi, cadrà nel vuoto: una maggioranza che si preoccupa di discutere in Parlamento entro luglio di legge elettorale, conflitto di interessi e legge sull'omofobia - conclude Gelmini -, è una maggioranza che vive su un altro pianeta".(Com)