Milano: 32enne gambizzato a Bisceglie

- Un uomo di 32 anni, A. D., questa notte, intorno alle 4, in via Creta, in zona Bisceglie a Milano, è stato ferito con diversi colpi d'arma da fuoco ed è stato trasportato all’ospedale San Carlo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti 118 e agenti della Polizia di Stato, dopo che gli era stata segnalata la presenza di un uomo ferito. La vittima, classe 1988, ha diversi precedenti penali. I poliziotti hanno ritrovato una decina di bossoli sul luogo della sparatoria, su cui ha avviato le indagini la Squadra Mobile. (Rem)