Corea del Sud: il governo attiva una task force sulle tensioni Usa-Cina

- Il governo della Corea del Sud ha attivato “pienamente” una task-force pubblico-privata incaricata di valutare gli interessi strategici ed economici di Seul a fronte delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”. La squadra, composta da funzionari governativi, figure accademiche e capi d’impresa, era già stata istituita nel dicembre dello scorso anno, ma non era mai entrata in attività a causa della pandemia di coronavirus. I suoi membri avevano tuttavia mantenuto contatti via email. Ora la task force entrerà pienamente in fase operativa con un incontro dal vivo in programma già nella giornata di giovedì 9 luglio. (segue) (Res)