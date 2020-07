Corea del Sud: il governo attiva una task force sulle tensioni Usa-Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione giunge in un momento di massima tensione nei rapporti tra Usa e Cina, in particolare dopo l’approvazione da parte di Pechino di una Legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong tesa a criminalizzare ogni forma di dissenso nell’ex colonia britannica e dopo che ieri Washington ha inviato due portaerei per un’esercitazione nel Mar cinese meridionale, nel quale la Repubblica popolare contende territori a Taiwan, Vietnam, Malesia, Brunei e Filippine. La Corea del Sud, con il presidente Moon Jae-in, ha cercato spesso in passato di mantenere una posizione di equidistanza tra le due potenze. Rispetto alla crisi di Hong Kong, Seul ha fatto sapere di ritenere importante che il territorio goda “di un alto grado di autonomia” sotto il principio cinese “un Paese, due sistemi”. (Res)