Torino: omicidio-suicidio in corso Racconigi, donna uccide la madre e si getta dal nono piano

- Omicidio-suicidio all'alba di oggi in corso Racconigi, a Torino. Una donna di 33 anni ha ucciso la madre di 60 anni con un coltello all’interno del loro alloggio. Poi si è tolta la vita gettandosi dal balcone dell’abitazione, dal nono piano. Pare la che soffrisse di problemi psichici. A dare l'allarme, questa mattina, il fidanzato della figlia, dopo aver letto i messaggi del telefonino ricevuti all'alba dalla madre, che chiedeva aiuto. Quando la polizia è arrivata per le due donne non c'era più nulla da fare. (Rpi)