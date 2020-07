Decreto Rilancio: Pella (FI), slitta al 30 settembre pagamento canoni impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo di FI in commissione bicamerale per le Questioni regionali e componente della commissione Bilancio di Montecitorio, in merito al decreto Rilancio dichiara di essere "particolarmente soddisfatto per l'avvenuto slittamento del pagamento dei canoni per l'utilizzo degli impianti sportivi al 30 settembre, resasi necessaria al fine di permettere ai Comuni italiani, già gravati da forti perdite e mancato gettito fiscale, di ricevere da parte delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi". Il parlamentare aggiunge in una nota: "A settembre gli enti gestori saranno in grado di avere una sicura liquidità data dalle iscrizioni ai campionati del prossimo anno sportivo, dai tesseramenti degli atleti e dal pagamento delle rette, oltre che dall'auspicata ripresa, in sicurezza, degli eventi. Si tratta di una proposta costruita con molti assessori allo sport dei Comuni italiani di ogni dimensione, con cui mi confronto sempre in sede Anci (Associazione nazionale comuni italiani), per la quale ringrazio la viceministra Castelli che l'ha saputa raccogliere". (segue) (Com)