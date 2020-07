Decreto Rilancio: Pella (FI), slitta al 30 settembre pagamento canoni impianti sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pella prosegue: "Ancora più rilevante, l'essere riusciti, grazie a un impegno supportato da tutto il gruppo di Forza Italia, a far approvare un emendamento a mia prima firma che interviene sulla norma che limitava la possibilità di revisione delle concessioni alle sole in scadenza nel 2023. Un limite temporale che non trovava riscontro nella realtà, soprattutto nel caso di impianti dispendiosi come quelli natatori o di impianti a servizio dell'attività sportiva di base per i cittadini, ubicati nei territori di tutto il Paese. Per recuperare i minori ricavi legati alla sospensione e alla riduzione delle attività sportive e per far fronte ai maggiori costi derivanti dal rispetto delle misure di prevenzione - spiega l'esponente di FI -, società e associazioni, e di conseguenza i Comuni concedenti, hanno bisogno di un periodo più lungo per ristorare le perdite e ammortizzare gli investimenti. Gli impianti in disuso o abbandonati sarebbero diventati nel volgere di pochissimo tempo del tutto obsoleti e inservibili e quindi avrebbero rappresentato un ulteriore costo, anche sociale, per i Comuni che ospitano tali strutture. Salvaguardare lo sport di base e coloro che ci investono - conclude Pella - significa garantire a tutti la possibilità di praticare attività sportiva e di vivere una vita più in salute". (Com)