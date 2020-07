Regno Unito-Cina: governo potrebbe bloccare utilizzo della rete 5G di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sarebbe pronto a bloccare l’utilizzo della tecnologia 5G della compagnia cinese Huawei entro la fine del 2020. Il primo ministro britannico Boris Johnson avrebbe infatti intenzione di cambiare la linea sull’utilizzo della rete in attesa di leggere un rapporto stilato dal Centro per la sicurezza cibernetica nazionale (Ncsc) in cui si evidenziano i rischi di tale scelta. Secondo quanto riportato dal “The Sunday Telegraph”, le sanzioni statunitensi su Huawei costringeranno la società a utilizzare una tecnologia "non affidabile". Inoltre, le sanzioni disposte hanno avuto un impatto "grave" sull'azienda. In questo contesto, ricorda la testata, la decisione del primo ministro britannico di consentire a Huawei un ruolo nello sviluppo della rete 5G del Regno Unito ha causato tensioni tra Londra e Washington negli ultimi mesi. Per questo motivo il governo britannico sarebbe al lavoro per elaborare delle proposte in modo da bloccare l'installazione di nuove antenne Huawei nella rete 5G nei prossimi sei mesi. Il coinvolgimento della società tecnologica cinese nella rete delle telecomunicazioni britannica ha anche suscitato preoccupazione tra una serie di figure di spicco del Partito conservatore.(Rel)