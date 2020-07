Giappone: almeno 16 morti nelle inondazioni nell’isola di Kyushu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 16 le persone rimaste uccise dalle inondazioni che hanno colpito l’isola di Kyushu, nel sud del Giappone, bilancio che potrebbe tuttavia ancora aggravarsi nelle prossime ore. Lo riferisce l’emittente pubblica “Nhk”, secondo cui gli esperti si aspettano nuove piogge torrenziali nell’area a partire da questa sera. Al momento vi sono ancora 13 persone disperse e 17 che non mostrano segni di vita. Le forti piogge che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto hanno provocato inondazioni e frane. Le immagini televisive hanno mostrato auto rovesciate, persone impegnate a spalare via fango dalle loro case e soldati alla ricerca dei dispersi. Sul luogo sono stati inviati oltre 10 mila militari per le operazioni di soccorso. L’Agenzia meteorologica del Giappone ha invitato i residenti a restare vigili, poiché a partire da questa sera dovrebbero riprendere forti piogge in tutto il sud del Paese.(Git)