Emirati: rimpasto di governo "più dinamico e flessibile" in risposta alla pandemia di Covid-19

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno varato oggi un ampio rimpasto di governo in risposta alla pandemia di coronavirus. Il piano prevede l’accorpamento di diversi ministeri e agenzie per aumentare la flessibilità dell’azione dell'esecutivo, ha annunciato il sovrano di Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, che è anche vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. I cambiamenti erano stati anticipati dallo sceicco durante una riunione di governo da remoto nei giorni scorsi e sono tesi “a utilizzare tutte le risorse per preservare i nostri guadagni e accelerare il processo di sviluppo nel nostro paese”, ha annunciato Mohammed. “Il nostro obiettivo è avere un governo più veloce nel processo decisionale, più aggiornato con i cambiamenti e migliore nel cogliere le opportunità e nel gestire questa nuova fase della nostra storia”. Tra le novità figurano la creazione di ministero dell'Industria e delle tecnologie avanzate, l’accorpamento del ministero dell'Energia con il ministero delle Infrastrutture, la nomina di ben tre ministri (di cui due di Stato) per l’Economia, la creazione dell’incarico di ministro di Stato per l'Economia digitale, l'intelligenza artificiale e le applicazioni per il telelavoro e la nomina di un nuovo responsabile per la trasformazione digitale. (Res)