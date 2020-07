Roma: 14 arresti e una denuncia durante i controlli antidroga della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici persone sono state arrestate e una denunciata nel corso dei controlli antidroga effettuati durante la settimana dagli agenti della polizia di Roma. Oltre all’arresto di Velletri, dove gli agenti hanno arrestato un giovane trovato in possesso di 1,8 chili di cocaina e all’arresto del 57enne in zona Appio, trovato in possesso di tre litri di “droga dello stupro”, nel corso di altre operazioni, le manette sono scattate ai polsi di spacciatori sorpresi nel cedere droga. Gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato 4 persone per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente in concorso. I primi due, un italiano di 21 anni e italiana di 20 anni sono stati notati dai poliziotti nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria Serenissima, che è stata avvicinata da un uomo, il quale ha consegnato alla ragazza dei soldi, mentre il complice, si è allontanato in direzione di una siepe, dalla quale h prelevato un involucro che poi ha consegnato all'uomo. A questo punto gli investigatori hanno bloccato i tre ragazzi, mentre l'acquirente ha consegnato spontaneamente 2,5 grammi di marijuana, mentre nella disponibilità del ragazzo è stata trovata una banconota da 20 euro ed un coltello a serramanico, mentre nel portafoglio della donna alcune banconote per un totale di 50 euro. Nella vegetazione da cui i due spacciatori si "servivano", sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina. Il 21enne, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi da taglio. (segue) (Rer)