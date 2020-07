Roma: 14 arresti e una denuncia durante i controlli antidroga della polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa zona, qualche ora più tardi, gli agenti dell'Esquilino hanno arrestato altri due giovani, due romani di 22 e 23 anni colti in flagranza durante lo scambio di stupefacente e denaro. Quando i poliziotti sono intervenuti, gli acquirenti si sono dati alla fuga mentre uno dei pusher, dopo aver raccolto alcune bustine riposte su un muretto, ha cercato di passarle al complice che tentava di allontanarsi velocemente ma sono stati entrambi bloccati. Nella circostanza, sono stati sequestrati circa 14 grammi di cocaina suddivisa all'interno di 27 involucri. Nella tasca di uno degli arrestati è stata rinvenuta la somma di 60 euro ed un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Gli agenti del commissariato Romanina, il 30 giugno scorso, hanno arrestato un 58enne ed il nipote 17enne, colti in flagranza di spaccio all'interno di un appartamento. Dopo alcuni appostamenti i poliziotti sono entrati in azione perquisendo l'abitazione dell'uomo dove sono stati sequestrati 6 grammi di cocaina e 1300 euro in contanti. Convalidato l'arresto per il 58enne l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre per nei confronti del minore sono state applicate alcune prescrizioni. (segue) (Rer)