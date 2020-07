Roma: 14 arresti e una denuncia durante i controlli antidroga della polizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini della sezione volanti, hanno arrestato una 23enne romana. Gli agenti mentre percorrevano via Ugento hanno notato la ragazza mentre cedeva un involucro a due uomini all'interno di un'autovettura in cambio di una banconota. Alla vista degli agenti l'auto è riuscita a far perdere le proprie tracce mentre la ragazza subito fermata è stata trovata in possesso di 0,6 grammi di hashish e 270 euro in contanti oltre ad un telefono cellulare presumibilmente utilizzato per contattare gli acquirenti. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire all'interno di una cassaforte 41,4 grammi di hashish, 18 bustine di plastica trasparente e 850 euro in contanti. Inoltre è stato trovato un bilancino di precisione funzionante e 120 euro rinvenuti all'interno di un salvadanaio. (segue) (Rer)