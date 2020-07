Roma: 14 arresti e una denuncia durante i controlli antidroga della polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti, hanno arrestato un italiano di 40 anni. I poliziotti, transitando in via Casilina, hanno notato due uomini parlare tra di loro in modo sospetto e alla vista delle pattuglie, si sono allontanati in maniera frettolosa. Bloccati, gli agenti hanno accertato che i due stavano effettuando una compravendita di sostanza stupefacente. Controllati entrambi, il 40enne è stato trovato con addosso 20 euro in contanti, 107 grammi di hashish, mentre all'interno della sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 20 grammi ed una piantina di hashish. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (segue) (Rer)