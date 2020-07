Roma: 14 arresti e una denuncia durante i controlli antidroga della polizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestate anche altre tre persone, un 20 anni italiano in zona Casilino, in possesso di 7,2 grammi di cocaina, un 38 anni sempre nella stessa zona in possesso di 11,2 grammi di eroina e un 34 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 350 grammi di marijuana. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Casilino Nuovo, hanno arrestato un nigeriano di 30 anni trovato in possesso di diverso stupefacente del tipo Marijuana che vendeva a numerosi clienti dei quartieri Borghesiana-Finocchio. Gli agenti sono riusciti ad accedere all'interno della sua abitazione e, nella sua camera da letto, hanno rinvenuto una sacca di tela di nylon con all'interno 530 grammi di marijuana, una bilancia elettronica perfettamente funzionante, numerose bustine trasparenti per il confezionamento e una somma di denaro pari a 460 euro. (segue) (Rer)