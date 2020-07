Roma: 14 arresti e una denuncia durante i controlli antidroga della polizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del Commissariato Porta Maggiore, nel corso del servizio effettuato a bordo di motoveicoli con colori di istituto, hanno proceduto al controllo di un cittadino del Mali di 26enne senza fissa dimora, il quale è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane termosaldato, occultato nel cavo orale, contenente un grammo circa di sostanza stupefacente del tipo eroina. L'uomo, invitato a consegnare eventuali altri involucri dello stesso tipo, ha spintonato violentemente uno degli operanti dandosi alla fuga, ma è stato raggiunto in contromano dai motoveicoli "Nibbio Porta Maggiore", i quali lo hanno bloccato mentre si nascondeva all'interno dell'androne di uno stabile sito in Via Raimondo Montecuccoli. Personale del commissariato Prenestino ha denunciato in stato di libertà un cittadino Maliano che durante un controllo, è stato trovato in possesso di 13,5 grammi di marijuana. (Rer)