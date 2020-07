Alitalia: De Vecchis (Lega), cortocircuito a sinistra, manca piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, parla a proposito della vicenda Alitalia di "cortocircuito a sinistra. Mentre la sinistra sindacale e quella parlamentare si scontrano - osserva il parlamentare in una nota -, non c'è ancora una prospettiva sul piano industriale del governo. Dopo le lotte di potere non c'è una strategia degna di questo nome per rilanciare come si deve la nostra compagnia di bandiera. Siamo gravemente preoccupati - conclude De Vecchis - per la sorte di Alitalia e per il destino dei suoi lavoratori". (Com)