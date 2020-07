Centrodestra: Ronzulli (FI), è maggioranza nel Paese, torneremo al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, sottolinea che FI "è il collante del centrodestra, una coalizione credibile, moderna, vincente che è stata ideata e creata da Silvio Berlusconi. Siamo alla guida di molte Regioni e tantissimi Comuni in tutta Italia - continua la parlamentare in una nota -, governiamo benissimo e vogliamo continuare su questa strada. Ogni tentativo di dividerci è destinato a fallire, non fa che rafforzarci. Forza Italia è determinata a ridare al Paese un governo di centrodestra, la coalizione che rappresenta la maggioranza degli italiani che hanno detto chiaramente cosa vogliono negli appuntamenti elettorali degli ultimi due anni". Ronzulli, poi, prosegue: "Il nostro auspicio è che si possa tornare al voto quanto prima, perché non è accettabile che questo governo delle sinistre, costruito a tavolino solo per occupare le poltrone, continui a tenere in ostaggio un Paese che sta facendo oltretutto affondare". (Com)