Milano: De Chirico, promuovere con personaggi noti devoluzione e 5x1000 a Comune

- Far promuovere a volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport la devoluzione del 5x1000 a sostegno dei dei servizi sociali erogati dal Comune. Lo propone in una nota Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Milano. "Sono soddisfatto che una volta tanto la giunta abbia raccolto una mia proposta lanciata un mese fa. Il sostegno ai servizi erogati dal Comune attraverso la devoluzione del 5X1000 della propria dichiarazione dei redditi. Venerdì scorso il Comune ha inviato la newsletter contenente la proposta a tutti i milanesi. Una delle maggiori difficoltà a cui deve far fronte il Comune di Milano è quella dei mancati ricavi per circa 500 milioni di euro", scrive De Chirico. "In attesa che il Governo faccia la propria parte, tutti possono contribuire a rimpinguare le casse comunali affinché i servizi erogati alla collettività non vengano meno", prosegue il consigliere azzurro, spiegando che si tratta di "una proposta che può sembrare un assist non dovuto a chi osteggia ogni nostra proposta per sostenere le tante attività economiche in crisi, ma quando ci sono di mezzo i milanesi e i servizi essenziali da erogare, in particolare ai bisognosi, ritengo non ci sia colore politico, si tratta di sostenere l'Istituzione Comune di Milano". "Propongo al sindaco influencer di promuovere una campagna social coinvolgendo YesMilano e i tanti personaggi noti che risiedono nella nostra amata Milano. Da Paolo Maldini a Javier Zanetti, da Linus a Claudio Bisio, da Jo Squillo a Malika Ayane, da Elio a Ghali", conclude De Chirico.(Com)