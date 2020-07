Regno Unito: coronavirus, Nhs accusa scacchiere Sunak di non avere concesso fondi straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massimi dirigenti del sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico hanno accusato il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, di non impegnarsi a fornire "tutto ciò di cui ha bisogno" la sanità pubblica del paese. Le accuse arrivano dopo che Sunak non avrebbe concesso un finanziamento da 10 miliardi di sterline a favore dell’Nhs per fare fronte ad una possibile seconda ondata di contagi da coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano “The Guardian”, i vertici dell’Nhs hanno lanciato un vero e proprio allarme al governo sui rischi di una “pericolosa impreparazione” dell’Nhs in vista del prossimo inverno e di un possibile secondo picco di infezioni. L'amministratore delegato dell’Nhs inglese, Simon Stevens, ha detto al ministero del Tesoro che quest'anno sarebbe necessaria una iniezione di almeno 10 miliardi di sterline in finanziamenti extra per coprire i costi della lotta contro il virus e riaprire i normali servizi. Il denaro significherebbe che il servizio sanitario nazionale potrebbe aggiungere altri posti letti nei nosocomi, mantenere le strutture di accoglienza, e la fornitura dei dispositivi di protezione per il personale in prima linea nell’emergenza. Tuttavia, ricorda la testata, dopo settimane di negoziati la questione è arrivato ad un binario morto. La speranza era di arrivare ad un accordo entro oggi in occasione del 72mo anniversario della creazione del sistema nazionale sanitario britannico ma la mancanza di una sintonia tra le due parti lo ha reso impossibile. "C'è un cofronto in corso. È abbastanza difficile. C'è un braccio di ferro in corso tra l’Nhs e il governo ", ha detto una fonte al “Guardian”, aggiungendo che “il ministero del Tesoro sta portando avanti un gioco duro e non è pronto a mettere da parte i soldi".(Rel)