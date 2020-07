Sindacato: Parente (Iv), buon lavoro a neo segretario Uil Bombardieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Italia viva, Annamaria Parente, rivolge il suo "in bocca al lupo al neo segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri che prende il timone dell’organizzazione sindacale in un momento difficile del nostro Paese. Mi auguro - continua la parlamentare in una nota - che politica e parti sociali,insieme , possiamo riprendere un cammino di concertazione per rilanciare il lavoro e l’occupazione. Per l’autunno dovremmo uscire dalla fase di emergenza da post coronavirus e riformare Cassa integrazione, abbattere le tasse sul lavoro, decontribuire, semplificare le norme sul lavoro, fare un grande piano di politiche attive e di investimenti, mettere in sicurezza la sanità. Ci attende un grande impegno - conclude Parente -, ognuno per la sua parte". (Com)