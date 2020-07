Fase 3: firmato da ministro Bellanova decreto che estende concessione garanzie Ismea anche a imprese pesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto - continua la nota - stabilisce i criteri e le procedure applicative per la concessione della garanzia Ismea a fronte di finanziamenti a breve, a medio e lungo termine o di transazioni commerciali in favore delle imprese ittiche destinati alle imprese operanti nel settore della pesca, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102. Per tale strumento, Ismea potrà contare anche sulle ulteriori risorse stanziate dal governo con il decreto Rilancio per l’emergenza Covid, ma le procedure rimarranno valide per le garanzie ordinarie anche dopo il 2020. Nel dettaglio, le operazioni di garanzia disciplinate dal decreto riguardano la concessione di: garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori; cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione, su richiesta di confidi o di altri fondi di garanzia; garanzia a fronte di transazioni commerciali; garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro. Uno stesso soggetto potrà accedere a garanzie fino a un ammontare complessivo di 1 milione di euro (per le micro e piccole imprese) o 2 milioni di euro (per le medie imprese). (segue) (Com)