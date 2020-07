Fase 3: firmato da ministro Bellanova decreto che estende concessione garanzie Ismea anche a imprese pesca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno accedere alle diverse forme di garanzia finanziamenti a medio o lungo termine, destinati a: investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro; acquisto di nuove macchine e attrezzature. Sono inoltre ammessi finanziamenti a breve termine destinati all'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa. La garanzia può essere concessa fino al limite 70 per cento del finanziamento o del valore del contratto nel caso delle garanzie a fronte di transazioni commerciali, da elevarsi all'80 per cento per giovani imprenditori ittici. (Com)