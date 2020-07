Lombardia: Coldiretti, 30 per cento agriturismo sono in montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una ripresa in totale sicurezza – conclude la Coldiretti Lombardia – Terranostra (associazione di Coldiretti che promuove l’agriturismo) ha stilato un vademecum nazionale di comportamenti, per vivere in tranquillità la sosta e il soggiorno nelle aziende agrituristiche associate. Oltre alla valorizzazione e l’utilizzo degli ampi spazi all’aperto, sono previste diverse misure precauzionali per la tranquillità di ospiti e lavoratori: dall’uso di igienizzanti, al mantenimento delle distanze fra gli ospiti e fra i lavoratori, dalla sanificazione delle camere a quella dei dispenser di acqua nelle aree comuni, dalla disinfezione di tavoli e sedie, alla pulizia delle stoviglie a temperature mai inferiori ai 70 gradi, dall’organizzazione di momenti di didattica all’aperto per evitare assembramenti in luoghi chiusi, alla gestione dei pagamenti con servizi a distanza per ridurre al minimo qualsiasi contatto con il denaro fisico. Regole di sicurezza vengono poi indicate per l’agricampeggio, per il cibo da asporto e per la consegna di pasti a domicilio mentre alle aziende sono state fornite anche le grafiche per i cartelloni informativi da disporre all’ingresso, nelle sale comuni e nelle camere. (Com)