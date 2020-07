Ostia: colpi di pistola a salve contro guardiano parcheggio, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno esploso colpi di pistola a salve per spaventare il guardiano di un parcheggio in via Domenico Baffinivo ad Ostia Nuova. È accaduto questa notte alle 23 quando i residenti hanno segnalato i quattro colpi di arma da fuoco al commissariato di polizia. Sul posto sono intervenute le volanti raccogliendo la testimonianza del guardiano aggredito. In quattro, infatti, lo hanno avvicinato e dopo aver esploso i colpi, lo hanno immobilizzato e rapinato del telefono cellulare. Verosimile che l’obiettivo del gruppo potesse essere solamente il telefono dell’uomo, per questo, le indagini della polizia sono in corso per far chiarezza sulla vicenda. (Rer)