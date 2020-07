Fase 3: Gelmini (FI), Nord produttivo abbandonato, perfino Bonaccini lo ammette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva che "perfino il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, si è accorto che la metà del Prodotto interno lordo del Paese è generato alle imprese del Nord e che il governo non sta facendo niente per far ripartire gli investimenti e agevolare la ripresa produttiva". La parlamentare aggiunge in una nota: "Conte può negare l'evidenza e continuare a dedicarsi alla sua immagine, ma difficilmente potrà convincere gli italiani che il suo governo ha una ricetta diversa dal 'tirare a campare'. Le Regioni settentrionali chiedono certezze e opportunità, le imprese hanno bisogno di benzina per creare ricchezza e occupazione. Basta - conclude Gelmini - con questo dannoso immobilismo". (Com)