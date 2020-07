India: riapre il Taj Mahal, i visitatori dovranno indossare mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre domani ai visitatori il Taj Mahal, la principale attrazione turistica dell’India, dopo tre mesi di chiusura a causa delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus. Al sito sarà consentito l’accesso di 5 mila visitatori al giorno divisi in due gruppi, numero molto inferiore rispetto agli 80 mila visitatori giornalieri che affollavano il sito prima della pandemia. Inoltre, a tutti i visitatori sarà fatto obbligo di indossare una mascherina. “Le visite dovranno seguire tutti i protocolli sanitari previsti dalle autorità centrali”, si legge in un tweet del ministero del Turismo federale. Un altro importante monumento che riaprirà i battenti domani è il Forte rosso di Nuova Delhi. Le riaperture avvengono nonostante i contagi in India continuino a far registrare dati record: quest’oggi il ministero della Sanità ha dato notizia di 24.850 nuovi casi in tutto il paese e oltre 600 decessi per Covid-19. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è balzato a quota 673.165, numero che fa dell’India il terzo paese più colpito al mondo dal coronavirus. I voli internazionali restano sospesi, mentre sono stati ripristinati quelli interni. (Inn)